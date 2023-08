IMAGO / Jane Stokes Na zdjęciu: Theo Walcott

Theo Walcott poinformował o odwieszeniu butów na kołek

Anglik rozegrał niemal 400 meczów w Premier League. Z Arsenalem sięgnął po trzy Puchary Anglii i dwie Tarcze Wspólnoty

Od 2021 roku ponownie reprezentował barwy Southampton, którego jest wychowankiem

Walcott odwiesił buty na kołek

Theo Walcott w rozmowie z Garym Neville’em w jego podcaście “The Overlap” wyjawił, że odwiesił buty na kołku.

– Oficjalnie odchodzę na emeryturę. Nie będę kłamał, to przerażające. To straszne, bo futbol to wszystko, co znam, odkąd miałem 16 lat albo nawet mniej. Chcę spróbować nowych rzeczy, których nie mogłem poznać jako dziecko – wiele mnie ominęło. Czuję, że chcę doświadczać życia, rzeczy, które wykluczała dla mnie piłka nożna – powiedział były skrzydłowy.

Śmiało można nazwać 34-latka ikoną Premier League. Jego bilans w tych elitarnych rozgrywkach zamknął się w 397 spotkaniach, w których zanotował 80 goli i 64 asysty. Największe triumfy święcił z Arsenalem, z którym zdobył trzy Puchary Anglii i dwie Tarcze Wspólnoty. Piłkarz znany jest z tego, że otrzymał powołanie na Mistrzostwa Świata w Niemczech, nie rozgrywając wcześniej ani jednego meczu dla Synów Albionu. Wciąż dzierży też rekord dla najmłodszego gracza z hat-trickiem dla angielskiej kadry. Ostatecznie jego bilans w reprezentacyjnej koszulce zamknął się w 47 meczach i ośmiu golach.

W 2021 roku Walcott wrócił do Southampton, którego jest wychowankiem i to właśnie tam zakończył karierę.

