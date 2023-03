fot. PressFocus Na zdjęciu: Raphael Varane

Varane myśli o końcu kariery

Pomimo zaledwie 29 lat na karku, Raphael Varane otwarcie mówi o piłkarskiej emeryturze. Po zeszłorocznych mistrzostwach świata w Katarze zrezygnował z dalszej gry dla reprezentacji Francji, aby w pełni skupić się na piłce klubowej.

Kontrakt Varane’a z Manchesterem United obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku. Z pewnością nie będzie to dla niego ostatni, bowiem defensor nie planuje jeszcze kończyć kariery. Wskazuje natomiast kluby, w których mogłoby do tego dojść. Varane nie wyklucza, że będą to właśnie Czerwone Diabły.

– Zakończę moją karierę w Realu Madryt, Manchesterze United lub Lens. Jestem przekonany, że nie zrobię tego w innym klubie. Opcja Realu Madryt wydaje się skomplikowana. Generalnie nie ma tendencji, aby wracać do poprzedniej drużyny. Najbardziej prawdopodobny jest więc scenariusz, że zakończę karierę w Manchesterze lub Lens – zdradza.

Na przestrzeni całej kariery Varane występował w trzech klubach. Do seniorskiej piłki dorastał w Lens, skąd w 2011 roku trafił do Realu Madryt. W 2021 roku skusił się na niego Manchester United.

