PressFocus Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Tuchel zabrał głos w sprawie zwolnienia Pottera z Chelsea

Szkoleniowiec Bayernu przyznał, że zabrało mu trochę czasu na zdystansowanie się do The Blues

Obecnie Niemiec nie podchodzi emocjonalnie do działań angielskiego klubu

Tuchel z dystansem patrzy na działania Chelsea

Potter został zwolniony przez Chelsea w niedzielę, siedem miesięcy po tym, jak zastąpił Tuchela na stanowisku głównego trenera na Stamford Bridge. Mimo wielkich oczekiwań The Blues mocno zawodzą, szczególnie na boiskach Premier League, gdzie zajmują dopiero jedenaste miejsce.

– Dowiedziałem się o tym późnym wieczorem przeglądając wiadomości na moim telefonie. Czas jest dość oszałamiający, ponieważ zbiega się z rozpoczęciem przeze mnie pracy tutaj, ale to tylko kolejny wakat na trenera. To wszystko – odparł Tuchel.

– Zdystansowanie się zajęło mi trochę czasu po tym, jak zostałem zwolniony przez Chelsea, ponieważ naprawdę uwielbiałem tam pracować i nawiązałem przyjaźnie na całe życie z tamtejszymi pracownikami. To był intensywny czas, ale klub bardzo się zmienił. To pomogło mi znaleźć dystans. Dlatego ta wiadomość nie wywołała we mnie wielkich emocji – dodał.

Tuchel był trenerem Chelsea od stycznia 2021 roku do września 2022 roku prowadząc The Blues do triumfu w Lidze Mistrzów.

