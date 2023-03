Tottenham Hotspur jest w trakcie poszukiwania nowego menedżera po zakończeniu współpracy z Antonio Conte. WAZ Online przekazał nowe wieści w sprawie, dając do zrozumienia, że Niko Kovac odmówił klubowe z Premier League.

Niko Kovac odrzucił zaloty Tottenhamu

Tottenham Hotspur w najbliższym czasie będzie koncentrował się na rywalizowaniu o miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Zadanie nie będzie łatwe do zrealizowania.

WAZ Online przekazał z kolei, że sternicy The Spurs po rozstaniu się z Antonio Conte zwrócili się do Wolfsburga, pytając o możliwość zatrudnienia Niko Kovaca. W każdym razie do negocjacji między stronami nie doszło.

Opiekun Wilków po prostu nie był zainteresowany zmiana pracodawcy. Jednocześnie chciał kontynuować swoje działania w ekipie z Bundesligi.

Wolfsburg aktualnie plasuje się na siódmym miejscu w tabeli ligi niemieckiej. Legitymuje się bilansem 38 punktów po rozegraniu 25 kolejek.

