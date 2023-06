Trener United przeciwny sprzedaży kontrowersyjnego gracza

Ciągle nie jest znana przyszłość Masona Greenwooda. Wychowanek Manchesteru United po raz ostatni na boisku pojawił się w styczniu 2022 roku. Na razie nie wiadomo, czy jeszcze kiedykolwiek wróci do gry w barwach ekipy z Old Trafford, ale w tej chwili Erik ten Hag nie chce definitywnie się go pozbywać.