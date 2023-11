Wybrano najlepszego trenera w Premier League za październik. Nagroda po raz kolejny powędrowała do Ange Postecoglou. Jest to trzecie z rzędu wyróżnienie dla trenera Tottenhamu.

IMAGO / PPAUK Na zdjęciu: Ange Postecoglou

Ogłoszono trenera miesiąca w Premier League

Wybór padł na opiekuna Tottenhamu – Ange Postecoglou

Australijczyk po raz trzeci z rzędu zdobył tytuł trenera miesiąca

Ante Postecoglu z hat-trickiem nagród

Niesamowity początek pracy w Premier League ma Ange Postecoglou. Prowadzony przez niego Tottenham zachwyca kibiców w Anglii. Po 11 rozegranych kolejkach ekipa Spurs zajmuję 2. miejsce w tabeli z dorobkiem 26 punktów. Do Manchesteru City, które jest liderem ligi, tracą tylko jeden punkt. Pod wodzą australijskiego trenera “Koguty” w tym sezonie pokonały już między innymi Manchester United (2-0) oraz Liverpool (2-1). W lidze byli niepokonani przez 10 pierwszych spotkań. Ich passa dobiegła końca w ostatniej kolejce, gdy na własnym stadionie grając o dwóch mniej zawodników, przegrali wysoko 1-4 z Chelsea.

Dla 58-letniego trenera jest to już kolejna nagroda trenera miesiąca. Wcześniej wybierano go najlepszym trenerem w Sierpniu oraz we wrześniu. Urodzony w Grecji szkoleniowiec Spurs wcześniej pracował z Celtikiem, Yokohamą Marinos czy reprezentacją Australii. Do Londynu przybył przed sezonem. Zastąpił w Tottenhamie Antonio Conte.