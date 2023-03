Roberto De Zerbi znakomicie odnalazł się na The Amex. Włoski szkoleniowiec szybko sprawił, że nikt już nie tęskni za Grahamem Potterem. Czy już niedługo Brighton straci kolejnego trenera?

PressFocus Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

Roberto De Zerbi zastąpił Grahama Pottera na The Amex

Włoch szybko może opuścić Brihgton

Jeżeli 43-latek zostawi Mewy, zrobi to dopiero po sezonie

De Zerbi opuści Brighton? Na pewno nie w trakcie sezonu

Roberto De Zerbi jest jednym z najbardziej rozchwytywanych szkoleniowców. Brighton, który prowadzi Włoch, znakomicie radzi sobie w Premier League i prezentuje niezwykle efektowny futbol, dlatego nie może dziwić fakt, iż były trener Sassuolo jest łączony z większymi klubami.

Jeżeli 43-latek rozstanie się z Mewami, na pewno nie zrobi tego w trakcie sezonu, o czym przekonany jest Fabrizio Romano. W kontrakcie De Zerbiego, który jest ważny do czerwca 2026 roku, istnieje klauzula – kwota wykupu, umożliwiająca przechwycenie włoskiego trenera. Jednak obowiązuje ona wyłącznie po zakończeniu sezonu, dlatego środowisko zgromadzone wokół The Seagulls może być pewne, że opiekun ich klubu zamknie rozgrywki na The Amex.

Z którymi ekipami łączy się De Zerbiego? Przede wszystkim z Tottenhamem, który w lecie będzie szukał nowego szkoleniowca. Jego nazwisko widnieje także w newsach dotyczących Interu Mediolan i Chelsea.