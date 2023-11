Jakub Moder wrócił do gry po prawie półtora roku przerwy. Narazie wystąpił w dwóch spotkaniach młodzieżowej drużyny Brighton. Trener Shannon Ruth był pod wrażeniem jego występów.

PressFocus Na zdjęciu: Jakub Moder

Jakub Moder wrócił po kontuzji i wystąpił w dwóch meczach drużyny do lat 21

W pierwszym meczu zagrał pół godziny. W drugim uzbierał 45 minut

Shannon Ruth chwali polskiego pomocnika

Jakub Moder wrócił. Trener drużyny do lat 21 zachywcony

Jakub Moder wypadł z gry w kwietniu 2022 roku. Po półtora roku od ciężkiej kontuzji wrócił do gry, zbierając cenne minuty w spotkaniach młodzieżowej drużyny Brighton. W pierwszym meczu spędził na placu gry pół godziny w przegranym 3-6 starciu z Arsenalem. Następnie dostał szansę występu podczas całej drugiej połowy w meczu z Aston Villa. Po wygranym spotkaniu 2-1 głos na temat Modera zabrał opiekun Brighton do lat 21 Shannon Ruth.

– Wyglądał bardzo dobrze w pierwszej połowie. Jestem zachwycony, że zyskał kolejnych 45 minut. To bardzo pozytywna rzecz dla naszego klubu, patrząc na to, przez co przeszedł Jakub. Staje się coraz bardziej odważny i naprawdę podobał mi się jego występ – ocenił.