fot. PressFocus Na zdjęciu: Arne Slot

Tottenham poszukuje trenera, który docelowo zastąpi Antonio Conte

Aktualnie za wyniki zespołu odpowiada Ryan Mason

Władze londyńczyków rozważają trzech kandydatów

Kto obejmie wymagający projekt w Londynie?

Po zwolnieniu Antonio Conte Tottenham nie zdołał wrócić na właściwe tory. Londyńczyków tymczasowo objął Cristian Stellini, natomiast kompromitująca porażka z Newcastle United była dla niego ostatnim meczem na ławce trenerskiej. Obecnie za wyniki odpowiada Ryan Mason, który pozostanie opiekunem pierwszej drużyny do końca sezonu. Później obejmie ją ktoś inny.

Na szczycie listy życzeń Kogutów nieustannie znajduje się Julian Nagelsmann, który po rozstaniu z Bayernem Monachium pragnie szybko wrócić do pracy. Z wyścigu o Niemca niedawno odpadła Chelsea, co znacząco zwiększa szanse Tottenhamu na nawiązanie współpracy. Nagelsmann wciąż nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji, a od angielskiego klubu domaga się pełnej władzy w kwestii transferów i budowania kadry.

Kolejnym kandydatem jest Arne Slot, który niespodziewanie prowadzi Feyenoord do mistrzostwa Holandii. Wyciągnięcie go z obecnego lidera Eredivisie nie będzie łatwe, gdyż nie zamierza on przedwcześnie kończyć swojego projektu w Rotterdamie. Koguty rozważają jeszcze trzeciego trenera, lecz jego personalia nie są mediom znane.

Zobacz również: Zidane łączony z trzema klubami. Powrót do Realu wykluczony