fot.Imago / Suhaimi Abdullah Na zdjęciu: Piłkarze Tottenhamu Hotspur

Niewykluczone, że wkrótce Tottenham Hotspur trafi w ręce nowego właściciela

Daily Express podaje, że raper Jay-Z chce przejąć klub z Londynu

Amerykanin chciałby tego dokonac wraz z grupą zebranych przez siebie inwestorów

Jay-Z zainteresowany kupnem Tottenhamu

Tottenham Hostpur to klub, który już od kilku lat dąży do tego, aby hierarchia w Premier League uległa zmianie. The Spurs byli już prowadzenie przez trenerów ze światowej czołówki, a i gwiazd w stołecznej ekipie nie brakuje.

Tymczasem Daily Express przekonuje, że raper Jay-Z może skusić się na przejęcie Tottenhamu wraz z grupą konkretnych inwestorów. Przy ich wsparciu Amerykanin mógłby zapłacić za klub ponad dwa miliardy funtów.

Aktualnie właściciele Tottenhamu jest Joe Lewis. Według wielu głosów jest chętny na sprzedaż klubu w związku z oskarżeniami o oszustwa i wykorzystywanie poufnych informacji. Grozi mu wieloletnia kara więzienia.

86-letni Lewis jest założycielem firmy inwestycyjnej Tavistock Group, której majątek szacuje się na 6,55 miliarda dolarów. Brytyjski miliarder jest większościowym udziałowcem Tottenhamu Hotspur od 2001 roku.

Czytaj więcej: Dyrektor Betisu potwierdził zainteresowanie pomocnikiem Tottenhamu