Źródło: The Athletic

Źródło: The Athletic

PressFocus Na zdjęciu: Ivan Toney

Ivan Toney został oskarżony o naruszenie przepisów angielskiej federacji dotyczących hazardu

Napastnik Brentfordu miał przyznać się do zarzutów

Teraz Anglik pyta FA, dlaczego poufne informacje dostały się do mediów

Toney rozczarowany postawą angielskiej federacji

Ivan Toney miał przyznać się do znacznej części z 262 zarzutów dotyczących łamania zasad odnośnie gier hazardowych. Jednak jednocześnie napastnik Brentfordu wezwał Football Association do przeprowadzenia „dochodzenia w sprawie wycieku”, ponieważ jest zaskoczony, że informacje związane z tą sprawą zostały ujrzały światło dzienne.

– Byłem zszokowany i rozczarowany spekulacjami prasowymi na temat dochodzenia FA dotyczącego mnie po tym, jak FA poinformowała mnie, że jest to proces poufny, dopóki nie zostanie podjęta jakakolwiek decyzja. Szczególnie niepokojące jest dla mnie przeczytanie, że FA mówi, że zostanę wykluczony z piłki nożnej na sześć miesięcy, zanim jeszcze doszło do przesłuchania.

– Moi prawnicy będą pisać do FA z prośbą o przeprowadzenie dochodzenia w sprawie wycieku, ponieważ jest to drugi raz, gdy w gazetach pojawiają się podobne historie – ostatni raz było to tuż przed wyborem składu reprezentacji Anglii na Mistrzostwa Świata. Ponieważ nadal słyszę, że śledztwo ma być poufne, nie jestem w stanie udzielić dalszych komentarzy i nadal będę koncentrować się na mojej piłce nożnej.