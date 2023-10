Erik ten Hag podczas konferencji prasowej zorganizowanej przed meczem Manchesteru United z Sheffield ponownie został zapytany o spór z Jadonem Sancho. Menedżer Czerwonych Diabłów nie chciał już jednak wracać do tej sytuacji.

IMAGO / Martin Rickett Na zdjęciu: Erik ten Hag

Temat z Sancho wciąż rozgrzewa w Manchesterze United

Ten Hag nie chce jednak wracać do tej sytuacji

Anglik pozostaje odsunięty od składy

Ten Hag zamknął rozdział z Sancho

Jadon Sancho jakiś czas temu został odsunięty od składu Manchesteru United. Doszło do spięcia zawodnika z Erikiem ten Hagiem, a menedżer Czerwonych Diabłów zapowiedział, że jeśli Anglik nie przeprosi to nie zostanie przywrócony do kadry.

Obecnie wszystko wskazuje na to, że Sancho zimą pożegna się z Old Trafford i zmieni otoczenie. Skrzydłowym interesuje się między innymi Juventus czy Borussia Dortmund, choć niewykluczone, że gracz obierze kierunek hiszpański.

Tymczasem temat Sancho wraca co jakiś czas. W piątek ponownie o sytuację z nim zapytany został Erik ten Hag. Menedżer nie chciał jednak wracać do tej sytuacji i komentować gorących wydarzeń. – Wszystko zostało na ten temat powiedziane – odparł krótko Holender.

