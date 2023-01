PressFocus Na zdjęciu: Erik ten Hag

Hitem soboty w Premier League są derby Manchesteru. Erik ten Hag przed nimi wypowiadał się w samych superlatywach o Pepie Guardioli, ale ma dużo wiary w swój zespół.

Jednym z hitów 20 kolejki Premier League są sobotnie derby Manchesteru

Erik ten Hag wypowiadał się przed nimi ciepło o trenerze rywali zza miedzy, Pepie Guardioli

Holender cieszy się na możliwość sprawdzenia sił przeciwko tak silnemu zespołowi, jak Manchester City

“Pół minuty nie wystarczy, by powiedzieć, ile nauczył mnie Guardiola”

Manchester United podchodzi do niedzielnych derbów w dobrych nastrojach. Czerwone Diabły notują serię ośmiu kolejnych zwycięstw we wszystkich rozgrywkach. Manchester City, z kolei, sensacyjnie odpadł z Pucharu Ligi po meczu z Southampton (0:2). W dodatku traci do lidera Premier League już pięć punktów.

Na konferencji prasowej Erik ten Hag nie szczędził ciepłych słów pod kątem Pepa Guardioli. W latach 2013-2015 Katalończyk prowadził Bayern Monachium, a Holender był szkoleniowcem drugiej drużyny Bawarczyków. Wówczas regularnie wymieniali się opiniami.

– Za dużo by opowiadać [na temat tego, ile nauczył mnie Guardiola – przyp. PP]. Było tego mnóstwo. Nie sposób zamknąć tematu w pół minuty – powiedział ten Hag. Wymienił jednak najlepszą rzecz, jaką wyciągnął ze współpracy z kolegą po fachu. – Być proaktywnym. W futbolu chodzi o wyniki. W topowym futbolu wszystko się wokół nich kręci. Ale chcesz to robić w określonym stylu, zabawiać fanów. O to też chodzi w piłce na najwyższym poziomie. Grasz dla kibiców. Jeśli chcesz wygrywać trofea, musisz być w stanie rywalizować z najlepszymi. City jest najlepsze. Nie możemy doczekać się rywalizacji – wyznał holenderski szkoleniowiec.

Czy uważa, że między dwiema manchesterskimi drużynami nadal jest przepaść?

– Przekonamy się jutro [w sobotę – przyp. PP]. To jasne, że taki Erling Haaland to naprawdę dobry gracz. Ale my też mamy świetnych zawodników. Jestem przekonany, że moi podopieczni mogą rywalizować z Manchesterem City – powiedział pewny siebie 52-latek.

Początek derbów Manchesteru już w sobotę o godzinie 13:30.

