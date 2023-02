fot. PressFocus Na zdjęciu: Erik ten Hag

Manchester United pod wodzą Erika ten Haga notuje stały progres. Holenderski menedżer ma nadzieję, że latem uda się odpowiednio wzmocnić zespół, co pozwoli włączyć się do walki o najwyższe cele.

Erik ten Hag chce pomóc Manchesterowi United

Latem Manchester United zatrudnił Erika ten Haga, co szybko okazało się dobrym pomysłem. Holenderski menedżer stale poprawia grę i wyniki zespołu, który marzy o powrocie na szczyt.

“Czerwone Diabły” przejawiają ambitne plany związane z letnim okienkiem transferowym. Konieczne jest pozyskanie nowego napastnika, który docelowo ma zastąpić Cristiano Ronaldo. Niewykluczone, że dojdzie także do pewnych zmian w defensywie oraz środku pola.

Ten Hag ma nadzieję, że uda się sfinalizować główne cele transferowe. Były szkoleniowiec Ajaksu Amsterdam nie ukrywa, że w jego zespole są braki w jakości.

– Chcemy przywrócić Manchester United na należyte mu miejsce. Potrzebujemy zawodników, po dwóch na pozycję, bo chcemy grać w wielu rozgrywkach. Mamy określone pozycje, na których brakuje nam jakości. Tak nie może być, jeśli chcesz rywalizować o najwyższe cele.

– Jestem tutaj, aby zarządzać drużyną i wydobyć z niej to, co najlepsze. Moim zadaniem jest też sprowadzanie odpowiednich zawodników. To jasne, że debatuję z kadrą kierowniczą, zarządem. Sporo rozmawiamy na ten temat. Nie jestem natomiast tutaj od finansów, a od celów sportowych. Robię plany i zawsze mierzę w najlepszych zawodników. Chcemy mieć najlepszych piłkarzy, jakich da się pozyskać. Trzeba mieć też plan B – zapewnia Holender.

Władze klubu z Old Trafford ruszą latem po Victora Osimhena, który obok Harry’ego Kane’a znajduje się na szczycie listy życzeń, jeśli chodzi o wzmocnienia ofensywy.

