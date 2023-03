fot. PressFocus Na zdjęciu: Erik ten Hag

Manchester United ma już na swoim koncie zwycięstwo w Pucharze Ligi Angielskiej

Czerwone Diabły wciąż liczą się w walce o Premier League, Puchar Anglii i Ligę Europy

Erik ten Hag zapewnia, że jego zespół nie myśli o zdobyciu wszystkich czterech trofeów

Na co stać Man Utd w tym sezonie?

Erik ten Hag już może zaliczyć swój debiutancki sezon na ławce trenerskiej Manchesteru United do udanych. Holenderski menedżer poprowadził zespół do triumfu w Pucharze Ligi Angielskiej i zakończył blisko sześcioletni okres bez zdobytego trofeum.

Czerwone Diabły liczą się jeszcze w walce o zwycięstwo w trzech kolejnych rozgrywkach. Najtrudniej wyobrazić sobie, aby klub z Old Trafford zatriumfował w Premier League, gdzie do liderującego Arsenalu traci obecnie jedenaście punktów. Nie ulega natomiast wątpliwościom, że ekipa ten Haga jest jednym z faworytów do wygrania Ligi Europy i Pucharu Anglii. Kibice liczą nawet na zdobycie poczwórnej korony, zaś były szkoleniowiec Ajaksu Amsterdam nie myśli o tylu pucharach.

– Nie mówimy o tym. Rozmawiamy na następnym meczu. Czeka nas wielkie spotkanie z Liverpoolem. Rozmowy na temat poczwórnej korony są dla marzycieli, dla kibiców. To oczywiście miłe, ale nie myślimy o tym. Piłkarze o tym wiedzą. Mają odpowiednie doświadczenie, aby piękne sny ich nie rozpraszały. Może i dziennikarze mogą o tym marzyć, ale my tego nie robimy – przekonuje ten Hag.

