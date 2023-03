Źródło: Financial Times Business of Football Summit

Źródło: Financial Times Business of Football Summit

Kilka tygodni temu dowiedzieliśmy się o śledztwie Premier League, która postawiła Manchesterowi City ponad 100 zarzutów. Prezes La Ligi Javier Tebas nawołuje do ukarania mistrza Anglii.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Manchester City

Śledztwo Premier League wykazało liczne nieprawidłowości w funkcjonowaniu Manchesteru City

Mistrzom Anglii zostało postawionych ponad 100 zarzutów

Javier Tebas nawołuje do ukarania Obywateli

Jakie konsekwencje czekają Manchester City?

Kilka tygodni temu wybuchła na Wyspach Brytyjskich ogromna afera. Czteroletnie śledztwo Premier League wykazało szereg nieprawidłowości w funkcjonowaniu Manchesteru City. Mistrzom Anglii postawiono ponad 100 zarzutów, które dotyczą między innymi dostarczania fałszywych informacji dotyczących przychodów, kosztów operacyjnych, a także wysokości kontraktów zawodników i sztabu szkoleniowego.

Manchesterowi City grożą poważne konsekwencje, a w najgorszym przypadku nawet degradacja z Premier League. Prezes La Ligi Javier Tebas nawołuje do ukarania Obywateli. Uważa on, że ta sprawa trwa zbyt długo i zależy od niej godność oraz reputacja Premier League.

– Chodzi o reputację i godność Premier League. Twoja globalna reputacja wpływa na twoją zdolność do przyciągania sponsorów i sprzedaży praw telewizyjnych. Teraz mamy 2023 rok i nic nie ruszyło się z miejsca, ale nagle pojawia się śledztwo. To trwało zbyt długo. Wiemy, że doszło do rzekomego naruszenia 100 artykułów. Więc wszelkie decyzje będą musiały być odpowiednio przyjęte przez Premier League – mówi Tebas.

