IMAGO / PA Images / Nigel French Na zdjęciu: Taiwo Awoniyi

Taiwo Awoniyi wypadł z gry z powodu kontuzji pachwiny

Nigeryjczyka czeka wiele miesięcy przerwy

Doniesienia potwierdził szkoleniowiec Nottigham – Steve Cooper

Poważne osłabienie Nottigham

Taiwo Awoniyi doznał kontuzji w trakcie zgrupowania reprezentacji Nigerii. Napastnik przeszedł operację pachwiny, która wyłącza go z gry na wiele miesięcy. Według tego, co mówi szkoleniowiec Nottingham Forrest, są szanse na to, że Nigeryjczyk jeszcze w tym sezonie zagra. Jak dotąd zagrał w 10 meczach, w których strzelił 4 bramki. U Steva Coopera jest kluczowym zawodnikiem.

– Złe wieście w sprawie Taiwo. Musiał przejść operację i będzie pauzował przez wiele miesięcy – powiedział.

– Zobaczymy go jeszcze w tym sezonie, ale takie urazy wymagają czasu – podkreślił.

– Stał się naszym kluczowym piłkarzem. To dobry facet i wielki profesjonalista. Jak najszybciej chce dojść do zdrowia, a ta kontuzja to dla niego ogromny cios. Musimy go wspierać, aby wrócił silniejszy – powiedział Cooper.

Nottingham radzi sobie przyzwoicie w rozgrywkach Premier League. Po 12. kolejkach zajmują 14. miejsce w lidze z 13 punktami na koncie. Nad strefą spadkową mają 8 punktów przewagi. Wcześniej odpadli z Pucharu Ligi, przegrywając z beniaminkiem Burnley 0-1 po bramce w ostatnich minutach.