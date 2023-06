“Ta oferta upadła”. Kolejna aktualizacja w sprawie sprzedaży United

IMAGO/ Colorsport Na zdjęciu: Manchester United - Chelsea

Manchester United już nie długo może mieć nowego właściciela

Jedna z ofert została określona jako “martwa”

W grze pozostał już tylko szejk Jassim bin Hamad al-Thani

Manchester United. Tylko jedna oferta w grze

Dwa tygodnie temu Rio Ferdinand na kanale “FIVE” na portalu YouTube odniósł się do informacji związanych z zapowiadaną sprzedażą Manchesteru United. Legenda Czerwonych Diabłów przekazała, że przejęcie “klubu jest nieuchronne”. – Słyszymy, że to właśnie Katarczycy przejmą klub. To ich oferta zostanie zaakceptowana i przejdzie dalej. To kwestia dni, zanim się to wydarzy. A nawet godzin. Nie mogę się doczekać na rozwój wydarzeń – twierdził Ferdinand.

Od tamtego momentu brakowało kolejnych wieści dotyczących transakcji, jednak dzisiaj otrzymaliśmy aktualizację. David Hellier, dziennikarz Bloomberga, w rozmowie z kanałem United View ujawnił, że “zgodnie z doniesieniami podawanymi przez jego zaufane źródła oferta Jima Ratcliffe’a jest martwa”.

Czy te te wieści należy odczytywać jako pewne zwycięstwo szejka Jassima bin Hamada al-Thaniego? Dopóki nie nastąpi oficjalne przejęcie klubu, Manchester United będzie miał ogromne problemy z finalizacją wzmocnień.