PressFocus Na zdjęciu: Juni Calafat

Chelsea próbowała przekonać pracownika Realu Madryt do zmiany otoczenia

Todd Boehly podobno chciał zatrudnić eksperta ds. skautingu – Juniego Calafata

50-latek jest jednak szczęśliwy w aktualnym miejscu pracy i nigdzie się nie wybiera

The Blues chcieli dokonać nietypowego transferu

Chelsea w ćwierćfinale Ligi Mistrzów zagra z Realem Madryt. Jak podaje “Relevo”, The Blues w ostatnim czasie próbowali przechwycić… pracownika Królewskich. Londyński klub był zainteresowany podjęciem współpracy z ekspertem w dziedzinie skautingu, Junim Calafatem, ale 50-latek odmówił Anglikom.

Juni Calafat to szef międzynarodowej komórki skautingu Real Madryt. 50-latek głównie zajmuje się rynkiem brazylijskim i to właśnie on jest odpowiedzialny za pozyskanie Viniciusa Juniora, Rodrygo Goesa oraz 16-letniego Endricka Felipe, który dołączy do Los Blancos 30 czerwca 2024 roku.

Urodzony w Madrycie fachowiec pracuje na tym stanowisku od 2014 roku i przez ten czas zdążył sprowadzić także takich piłkarzy jak Eder Militao, Martin Odegaard, Takefusa Kubo czy Fede Valverde.

Globe Soccer Awards niedawno doceniło Juniego Calafata wybierając go skautem 2022 roku.