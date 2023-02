fot. PressFocus Na zdjęciu: N'Golo Kante

Chelsea nie jest w stanie porozumieć się z N’Golo Kante. Rozchodzi się o długość nowego kontraktu. Londyńczycy są nastawieni na dwuletnie przedłużenie, zaś Francuz chce zapewnił sobie na Stamford Bridge dłuższą przyszłość.

Od kilku miesięcy N’Golo Kante pauzuje na skutek kontuzji

Pogorszyło to jego pozycję negocjacyjną

Nieustannie trwają rozmowy z Chelsea w sprawie nowego kontraktu

Chelsea obawia się o formę Kante

Obecny sezon ułożył się fatalnie dla N’Golo Kante. Po zaledwie dwóch ligowych kolejkach Francuz doznał bardzo poważnej kontuzji, po której w dalszym ciągu nie wrócił do gry. Stracił on mistrzostwa świata w Katarze oraz wiele spotkań dla Chelsea. Uważa się, że do pełnej sprawności powinien wrócić pod koniec lutego. Jego dyspozycja jest natomiast ogromną zagadką.

O formę pomocnika obawiają się władze The Blues, które od kilku miesięcy prowadzą z nim rozmowy w sprawie przedłużenia wygasającego kontraktu. Miały one kilka etapów. Najpierw udało się dojść do wstępnego porozumienia, później jednak warunki się zmieniły, a Chelsea miała wręcz zrezygnować z piłkarza. Aktualnie priorytetem The Blues jest kontynuowanie z nim współpracy, lecz ma się to odbyć na ich wymaganiach.

Chelsea nie chce na długo wiązać się z Kante, bowiem może on nie wrócić już do swojej najwyższej dyspozycji. Jej propozycja zakłada więc dwuletni kontrakt. Sam zawodnik liczy na nieco dłuższy staż na Stamford Bridge, gdyż oczekuje trzyletniej umowy z opcją przedłużenia. Jeśli któraś ze stron nie przystanie na warunki drugiej, latem dojdzie do rozstania.

Chrapkę na 31-latka ma FC Barcelona, która wciąż nie zna przyszłości Sergio Busquetsa. Niewykluczone, że Francuz wolałby pozostać w Premier League, gdzie również z łatwością znalazłby pracodawcę.

