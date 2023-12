Sir Jim Ratcliffe w najbliższych kilku dniach oficjalnie zakupi 25% udziałów Manchesteru United. Według doniesień z "BBC Sport" termin, w którym ma dojść do transakcji, wyznaczono na 25 grudnia.

Imago / Peter Byrne Na zdjęciu: Sir Jim Ratcliffe

Sir Jim Ratcliffe jest coraz bliżej zakupu 25% akcji Manchesteru United

Finalizacja sprzedaży udziałów ma mieć miejsce 25 grudnia

Nowy właściciel nie będzie miał wpływu na zimowe transfery do klubu

Sir Jim Ratcliffe już za kilka dni przejmie stery w Manchesterze

Manchester United wciąż żyje w próżni jeśli chodzi o zmiany właścicielskie. Jednak długie wyczekiwanie zdaje się dobiegać powoli końca. Jak wynika z informacji “BBC Sport” dziś wieczorem pracownicy klubu, jak i przedstawiciele Sir Jima Ratcliffe’a będą pracować do późnych godzin, aby sfinalizować umowę. Wszystko po to, żeby 25 grudnia oficjalnie ogłosić zakup 25% akcji klubu przez brytyjskiego miliardera.

Od momentu finalizacji umowy musi minąć okres 6-8 tygodni, zanim władze Premier League zdecydują się ratyfikować transakcję. W związku z tym nowy właściciel Czerwonych Diabłów nie będzie miał wpływu na ruchy transferowe w styczniu.

Sir Jim Ratcliffe będzie odpowiadał za zarządzanie pionem sportowym. Jego przybycie do zespołu z Old Trafford zwiastuje również liczne zmiany na stanowiskach dyrektorskich. Wraz z Brytyjczykiem do Manchesteru ma przyjść nowy dyrektor sportowy, a jednym z kandydatów jest Dan Ashworth.