Były gwiazdor Manchesteru United, Eric Cantona, odniósł się do niedawnego zachowania Cristiano Ronaldo i porównał je do pracy Zlatana Ibrahimovicia w Milanie. Za Ronaldo ciągną się echa głośnego wywiadu Eric Cantona skrytykował zachowanie Portugalczyka Były gwiazdor porównał go do Ibrahimovicia Cantona zdecydowanie wypowiedział się na temat Ronaldo Cristiano Ronaldo, pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki zostawił Juventus

Czytaj dalej…