Na zdjęciu: Harry Maguire

Harry Maguire nie jest ulubieńcem kibiców na Old Trafford

Fani wytykają kapitanowi Manchesteru United każdy nawet najdrobniejszy błąd

W obronie angielskiego defensora stanął sam Teddy Sheringham

“Ktokolwiek go pozyska, zrobi świetny interes”

Harry Maguire pełni rolę kapitana Manchesteru United, ale pod okiem Erika Ten Haga jest tylko rezerwowym. Anglik na Old Trafford przeżywa trudne chwile, co wykorzystują kibice, którzy wytykają mu każdy nawet najdrobniejszy błąd. W obronie 30-letniego defensora stanął sam Teddy Sheringham, legenda “Czerwonych Diabłów”.

– Myślę, że Harry Maguire znalazł się w Manchesterze United w bardzo trudnej sytuacji. Przed nim naprawdę długa i kręta droga, jeśli chce odzyskać swoje miejsce w zespole. Jeśli opuści klub w letnim oknie transferowym, to ktokolwiek go pozyska, zrobi świetny interes. Sprowadzą fantastycznego obrońcę – twierdzi Sheringham

– Niestety wygląda na to, że odejdzie. To piłkarz, któremu obrywało się najbardziej, co moim zdaniem jest bardzo niesprawiedliwe. Czasami piłkarz potrzebuje nowego środowiska, aby się rozwinąć – mówi były piłkarz

– Maguire trafił do Manchesteru United w bardzo trudnym momencie. Przez moment wyglądało to tak, że każdy robi coś swojego w klubie. Żaden z piłkarzy nie brał na siebie odpowiedzialności. Maguire zawsze był wtedy na świeczniku. Pokazywano go palcem, co było bardzo niesprawiedliwe – dodał.

Sprawdź także: Tchouameni niespodziewanie opuści Real? Gigantyczna oferta