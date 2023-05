"Sky Sports" w środę oficjalnie poinformowało, że Rio Ferdinand został dodany do Galerii Sław Premier League. Legenda Manchesteru United w rozmowie powiedział, że to dla niego wielkie wyróżnienie, będąc stawiany obok największych gwiazd angielskiej piłki.

W środowe popołudnie portal “Sky Sports” poinformował, że Rio Ferdinand został dodany do Galerii Sław Premier League. Emerytowany piłkarz rozegrał w swojej karierze 503 spotkania w angielskiej elicie. Sięgnął sześciokrotnie po mistrzostwo Anglii, raz zdobył Ligę Mistrzów, trzykrotnie wygrywał w krajowym pucharze oraz cztery raz triumfował w Superpucharze Anglii. Wszystkie trofea zdobył w barwach jednego klubu – Manchesteru United.

🚨 OFICJALNIE: Rio Ferdinand dołączony do Galerii Sław Premier League! pic.twitter.com/BIGu5DI7IX — ManUtd.pl (@ManUtd_PL) May 3, 2023

Rio Ferdinand nie ukrywał zadowolenia z takiego wyróżnienia. Cieszy się, że może być stawiany w jednym szeregu z takimi legendami jak m.in. Arsene Wenger czy Sir Alex Ferguson, który pomógł byłemu angielskiemu obrońcy wskoczyć na tak wysoki piłkarski poziom.

– To wspaniałe uczucie być rozpoznawanym w takim stopniu przez rówieśników i kibiców. Znaleźć się w Hall of Fame obok tak wielkich piłkarzy i móc powiedzieć, że spełniłem swoje marzenie, to coś wyjątkowego. Premier League to Święty Graal i nie mogę uwierzyć, że mi się udało tego dokonać – mówił były piłkarz.

