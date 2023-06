PressFocus Na zdjęciu: Rio Ferdinand

Szejk Jassim bin Hamad al-Thanieg może przejąć Manchester United

Rio Ferdinand skomentował najnowsze doniesienia

Legenda “Czerwonych Diabłów” twierdzi, że to kwestia czasu

“Trzymam kciuki, że te informacje są naprawdę prawdziwe”

Rio Ferdinand, były defensor “Czerwonych Diabłów”, skomentował na youtubowym kanale “FIVE” najnowsze doniesienia nt. zakupu Manchesteru United przez szejka Jassima bin Hamada al-Thaniego. Anglik twierdzi, że przejęcie klubu przez Katarczyka to kwestia dni, a nawet godzin.

– Przejęcie Manchesteru United jest nieuchronne. Słyszymy, że to właśnie Katarczycy przejmą klub. To ich oferta zostanie zaakceptowana i przejdzie dalej – mówił Rio Ferdinand.

– Słyszymy, że finalizacja jest blisko. Słyszymy, że to kwestia dni, zanim się to wydarzy. A nawet godzin. Nie mogę się doczekać na rozwój wydarzeń. Później będzie można planować letnie okienko. Takie było moje zmartwienie, że jeśli nie uporządkujemy tego przed rozkręceniem się okienka, to zostaniemy z tyłu i będziemy musieli gonić innych – przekazał.

– Kiedy oferta przejdzie, a umowa zostanie zawarta, to wszystko zostanie usankcjonowane, a sprzedaż zakończona. Piłkarze w klubie dostaną nowe życie, nie mówiąc już o nowych zawodnikach. Trzymam kciuki, że to prawda, trzymam kciuki, że te informacje są naprawdę prawdziwe. Mam to z dobrego źródła i wierzę, że to prawda – dodaje legenda “Czerwonych Diabłów”.

