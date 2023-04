fot. PressFocus Na zdjęciu: Marcus Rashford

Manchester United skromnie pokonał Brentford

Jedyna bramka na Old Trafford padła autorstwa Marcusa Rashforda

Czerwone Diabły awansowały na czwarte miejsce w tabeli Premier League

Manchester United nie zawiódł

Manchester United wpadł w ostatnim czasie w niewielki dołek, który skomplikował kwestię zajęcia trzeciego miejsca i awansu do kolejnej edycji rozgrywek Ligi Mistrzów. Po niespodziewanej porażce z Newcastle United celem Czerwonych Diabłów był szybki powrót na zwycięską ścieżkę.

W środę na Old Trafford przyjechało Brentford, który od samego początku był zdominowany przez gospodarzy. Ekipa Erika ten Haga dążyła do objęcia prowadzenia, co udało się osiągnąć w 27. minucie. Po dośrodkowaniu w pole karne Marcel Sabitzer zgrał głowa do Marcusa Rashforda, który strzałem bez przyjęcia umieścił piłkę w siatce. Anglik zakończył tym samym kilkumeczową serię bez gola w Premier League.

Brentford nie było w stanie zareagować i stworzyć konkretnego zagrożenia pod bramką Davida de Gei. Wciąż lepiej radzili sobie gospodarze, którzy byli bliżej podwyższenia prowadzenia. Tego dnia byli natomiast bardzo nieskuteczni, dlatego nie zdołali drugi raz trafić do siatki. Spotkanie zakończyło się więc skromnym zwycięstwem Manchesteru United, który wrócił na czwartą lokatę.