Pressfocus Na zdjęciu: Paul Pogba

W związku z kontuzją uda, Paul Pogba nie miał jeszcze okazji wystąpić w Manchester United pod wodzą Ralfa Rangnicka. Mimo to, francuski pomocnik jest zachwycony warsztatem i sposobem pracy niemieckiego szkoleniowca.

Kontrakt Paula Pogby z Manchester United kończy się 30 czerwca 2022

Do tej pory wydawało się, że nie ma większych szans, aby francuski pomocnik przedłużył umowę

Mistrza świata 2018 do pozostania na Old Trafford może jednak przekona Ralf Rangnick

Trudne początki Rangnicka

Ralf Rangnick zadebiutował na ławce Manchester United w połowie grudnia, meczem z Crystal Palace w 15. kolejce Premier League. Czerwone Diabły wygrały 1:0, ale były to miłe złego początki, bo od tego czasu 20-krotni mistrzowie Anglii we wszystkich rozgrywkach pięć razy wygrali, cztery razy zremisowali i dwa razy przegrali. Zespół z Old Trafford nie zanotował od tego czasu znacznego progresu w grze i wciąż jest niepewny gry w przyszłej edycji Ligi Mistrzów.

Z Manchesteru słychać również liczne głosy niezadowolenia ze współpracy piłkarzy z nowym menedżerem. Wielu graczy nie jest w stanie zrozumieć jego pomysłów na grę MU, znaczna część piłkarzy miała również…nie kojarzyć w ogóle nowego przełożonego, gdy ten podpisał kontrakt. Sam Rangnick też był rozczarowany tym, co zastał na sir Matt Busby Way. W rozmowie z władzami klubu przyznał, że paru piłkarzy nie prezentuje obecnie poziomu, który uprawnia ich do walki o najważniejsze cele. 63-letni trener na myśli miał przede wszystkim trio defensorów: Harry Maguire, Luke Shaw i Aaron Wan-Bissaka.

Rangnick ujął Pogbę, Pogba ujął Rangnicka

Do tej grupy zawodników z pewnością nie należy jednak Paul Pogba. Francuski pomocnik co prawda nie miał jeszcze okazji wystąpić w żadnym spotkaniu United pod wodzą Rangnicka z powodu kontuzji uda, której nabawił się w listopadzie, w czasie zgrupowania reprezentacji Francji. Gdy jednak mistrz świata 2018 powrócił do treningów, od razu zachwycił i ujął swoją postawą niemieckiego menedżera. – Podczas pierwszej sesji treningowej pokazał, jak niesamowitym może być dla nas zawodnikiem – przyznał w połowie stycznia na konferencji prasowej.

Również sam Pogba był zachwycony początkiem współpracy z Rangnickiem, podkreślając niezwykle ciekawe metody treningowe nowego szkoleniowca. Pogbie spodobał się również pomysł, aby MU był budowany przede wszystkim wokół jego osoby. Takich planów nie mieli ani Jose Mourinho ani też Ole Gunnar Solskjaer, co sprawiało, że środkowy pomocnik zawodził na całej linii.

“The Sun” zatem donosi, że teraz Pogba, któremu 30 czerwca kończy się kontrakt z Red Devils jest podobno gotowy wznowić negocjacje w sprawie przedłużenia umowy. Wcześniej bowiem, obie strony nie mogły dojść do porozumienia i na Old Trafford już pogodzono się z myślą, że 89-krotny reprezentant Francji latem odejdzie za darmo do PSG albo Realu Madryt.

