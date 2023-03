fot. PressFocus Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal zmierza pewnym krokiem po mistrzostwo Premier League

Aaron Ramsey wypowiedział na temat Mikela Artety

Walijczyk jest zachwycony hiszpańskim trenerem, który jest już bardzo blisko spektakularnego sukcesu

Ramsey o menedżerze Arsenalu

Aaron Ramsey to zawodnik, który znaczną część swojej kariery spędził w Arsenalu. W tej kampanii londyńczycy liczą się w grze o mistrzostwo Premier League. Ostatnio zawodnik wyraził kilka słów na temat menedżera The Gunners.

– Widać, że jego zdolności przywódcze i zachowanie nie mają sobie równych. Zdecydowanie było dla niego jasne, że pewnego dnia zostanie trenerem. Było to widoczne w sposobie, w jaki myślał i czytał grę. To absolutnie niewiarygodne, co zrobił z Arsenalem, a także to, co osiągnęli teraz – mówił Ramsey cytowany przez Evening Standard.

Londyński team jest aktualnie liderem ligi angielskiej, legitymujący się bilansem 69 punktów. Arsenal wyprzedza osiem oczek Manchester City.

