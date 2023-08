Powoli wyjaśnia się przyszłość Harry'ego Maguire'a. Jeszcze do niedawna wydawało się, że odejście z Manchesteru United jest nieuniknione. Teraz reprezentant Anglii jest zdecydowanie bliżej kontynuowania kariery na Old Trafford.

Harry Maguire nosił się tego lata z zamiarem opuszczenia Manchesteru United

Na takie rozwiązanie był otwarty również klub, który poszukiwał funduszy

Ostatecznie Anglik jest bliski pozostania na Old Trafford

Maguire jednak się przyda?

Manchester United przed końcem letniego okienka chce sfinalizować jeszcze kilka operacji. Poszukiwani są lewy obrońca, bramkarz oraz środkowy pomocnik. Zespół ma opuścić także kilku zawodników, co pozwoli na zarobienie pieniędzy i zrealizowanie potrzebnych wzmocnień.

W tej grupie miał znaleźć się Harry Maguire, jeszcze do niedawna wypychany z Old Trafford. Po słabym sezonie, w trakcie którego Erik ten Hag uczynił go rezerwowym, typowano go do odejścia. Na takie rozwiązanie naciskał Manchester United, lecz zdanie władz klubu zmieniło się na skutek niepowodzeń w negocjacjach z jego potencjalnymi następcami.

Czerwone Diabły jakiś czas temu otrzymały ofertę ze strony West Hamu United. Kiedy udało się ją poprawić, została przyjęta. Przeprowadzką do Londynu nie był natomiast zainteresowany sam reprezentant Anglii. Wydawało się, że czeka na lepsze propozycje. Niewykluczone jednak, że poważnie zastanowił się nad swoją przyszłością i zdecydował kontynuować karierę na Old Trafford.

🚨 Harry Maguire is expected to stay at Manchester United!



(Source: Evening Standard) pic.twitter.com/lrDjHDVHJH — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 29, 2023

