IMAGO/Ryan Crockett Na zdjęciu: Erling Haaland

Za nami trzy mecze Premier League rozpoczęte o 16:00

Na boisku zaprezentował się między innymi Manchester City

Sprawdź komplet rezultatów oraz strzelców goli

Manchester City umocnił się na szczycie Premier League

Jednym z sobotnich meczów Premier League był ten między Manchesterem City i Nottingham. Mistrz Anglii w kwadrans zdobył dwie bramki, co wystarczyło do wygranej 2:0. Do siatki trafił Erling Haaland, który ma już osiem goli w tym sezonie ligi angielskiej. Jego dorobek jest dwa razy większy, niż wicelidera tej klasyfikacji.

Premier League: wyniki 6. kolejki

Manchester City – Nottingham Forest 2:0

Foden (7′), Haaland (14′)

Luton Town -Wolverhampton Wanderers 1:1

Morris (65′) – Neto (50′)

Crystal Palace – Fulham FC 0:0