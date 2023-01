Pressfocus Na zdjęciu: Graham Potter

Chelsea zmaga się z plagą kontuzji. Graham Potter przyznał, że jeden z jego piłkarzy nie będzie dostępny przez około dwa miesiące.

W Chelsea występują liczne problemy kadrowe

Z kontuzjami zmagają się ważni zawodnicy

Graham Potter opowiedział o aktualnej sytuacji kadrowej

Potter komentuje plagę urazów w Chelsea

W kalendarzu dopiero styczeń, a Chelsea została wyeliminowana już z dwóch rozgrywek. The Blues przed mundialem pożegnali się z Pucharem Ligi Angielskiej. Niedawno londyńczycy stracili szansę na sukces w Pucharze Anglii. Drużynie Grahama Pottera pozostała rywalizacja w Lidze Mistrzów oraz Premier League, która jest w tej chwili niezwykle istotna. Chelsea ma bowiem aż dziesięć punktów straty do czołowej czwórki.

Kryzys w ekipie The Blues ma wiele powodów. Jednym z nich są liczne kontuzje. W tym sezonie na boisku nie pojawi się już Armando Broja. Od dłuższego czasu drużynie nie może pomóc N’Golo Kante. Przez pewien czas Graham Potter nie może liczyć na Wesley’a Fofanę oraz Edouarda Mendy’ego. Trener Chelsea na konferencji prasowej przed meczem z Fulham, odniósł się do stanu zdrowia pozostałych podopiecznych.

– Christian Pulisic będzie pauzował przez około dwa miesiące, być może mniej. Uważamy, że Raheem będzie pauzował krócej niż Christian. Wciąż oceniamy rzeczywisty okres rekonwalescencji, ale liczymy na to, że będzie krótszy niż w przypadku Pulisica. Pierre-Emerick Aubameyang czuje się dobrze, będzie w kadrze meczowej – zapowiedział Graham Potter. Przyznał on też, że indywidualnie trenuje Reece James. Z kolei Ruben Loftus-Cheek i Ben Chilwell zbliżają się do powrotu do gry. Chelsea swój następny mecz zagra w czwartek z Fulham.

