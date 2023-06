Źródło: The Telegraph

Manchester City ma plan, aby parafować nową umowę z Erlingiem Haalandem. Informacje w tej sprawie przekazał The Telegraph.

fot. Imago / Nigel Keene Na zdjęciu: Erling Haaland

Manchester City chce jak najszybciej przedłużyć kontrakt z Erlingiem Haalandem

Mistrzowie Anglii mają jednoczesnie zamiar odeprzeć zainteresowanie innych klubów Norwegiem

Aktuyalna umowa piłkarza wygasa z końcem czerwca 2027 roku

Manchester City chce zatrzymać Haalanda na dłużej

Manchester City to ekipa, która od momentu transferu Erlinga Haalanda zmieniła się w ofensywie na plus. Dostrzegają to sternicy klubu z Etihad Stadium, chcąc jednocześnie parafować nowy kontrakt z Norwegiem.

The Telegraph przekonuje, że działacze mistrzów Premier League chcę zaoferować napastnikowi dłuższą umowę, aby utrudnić innym klubom, w szczególności Realu Madryt, próbę sfinalizowania ewentualnego transferu.

Manchester City ma nadzieje, że na ewentualną decyzję zawodnika o przedłużeniu umowy może wpłynąć sukces w postaci potrójnej korony. Jak na razie angielski zespół wygrał już mistrzostwo Anglii i krajowy puchar. Tymczasem w najbliższą sobotę The Citizens staną przed szansą wygrania Ligi Mistrzów.

Aktualny kontrakt reprezentant Norwegii obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. Haaland zarabia tygodniowo 400 tysięcy funtów. W sezonie 2022/2023 norweski napastnik wystąpił w 52 spotkaniach, zdobywając w nich 52 bramki.

