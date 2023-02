fot. PressFocus Na zdjęciu: Marcus Rashford

Manchester United nieustannie prowadzi negocjacje w sprawie nowego kontraktu Marcusa Rashforda, który w ostatnich miesiącach wyrósł na największa gwiazdę zespołu. Nicolo Schira informuje, że w rozmowach nastąpił przełom, a osiągnięcie porozumienia jest już bliskie.

Manchester United pracuje nad zatrzymaniem swojej gwiazdy

Nowy kontrakt miałby obowiązywać do połowy 2027 roku

Negocjacje zmierzają w odpowiednim kierunku

Rashford zapracował na nową umowę

W poprzednim sezonie Marcus Rashford znalazł się na zakręcie. Jego dyspozycja pozostawiała wiele do życzenia, a on sam w większości meczów Manchesteru United zasiadał na ławce rezerwowych. Latem Anglik poważnie zastanawiał się nad swoim kolejnym ruchem, a w grę wchodziło nawet opuszczenie Old Trafford. Przybycie do klubu Erika ten Haga zupełnie odmieniło jego sytuację. Rashford ponownie stał się ważną postacią na boisku, a po rozwiązaniu kontraktu z Cristiano Ronaldo to właśnie on przejął miano największej gwiazdy zespołu.

Przemiana reprezentanta Anglii robi wielkie wrażenie. Trafienie przeciwko FC Barcelonie w Lidze Europy było dla niego już 22 w tym sezonie, jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie rozgrywki. Eksperci są zgodni, że w chwili obecnej Rashford jest jednym z najlepszych napastników na świecie.

“Czerwone Diabły” nieustannie pracują nad przedłużeniem umowy z 25-latkiem. Pierwotnie wygasała ona wraz z końcem sezonu, lecz klub skorzystał z opcji rocznego przedłużenia, dając sobie tym samym więcej czasu na negocjacje.

Rashford budzi olbrzymie zainteresowanie. W mediach mówi się o potencjalnych przenosinach do Realu Madryt, Arsenalu czy Paris Saint-Germain. Manchester United oczywiście chce za wszelką cenę zatrzymać swojego wychowanka. Nicolo Schira informuje, że w rozmowach nastąpił pozytywny przełom, a osiągniecie porozumienia jest coraz bliższe. Na mocy nowego kontraktu Anglik miałby związać się z klubem z Old Trafford do 30 czerwca 2027 roku.

