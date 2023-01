Pressfocus Na zdjęciu: Ilkay Gundogan

Manchester City w ostatnim meczu pucharowym zanotował szokującą porażkę z Southampton. Obywatele w meczu ze Świętymi nie oddali nawet celnego strzału na bramkę rywali. Zaniepokojony formą zespołu jest Ilkay Gundogan.

Wyraźnie przegrał w ćwierćfinale pucharu ligi angielskiej z Southamptonem

Zmartwiony formą Obywateli jest Ilkay Gundogan

W wywiadzie Niemiec stwierdził, że czuje, jakby drużynie czegoś brakowało

“Oby ta porażka nas obudziła”

Wygrana z Southamptonem w ćwierćfinale pucharu ligi angielskiej miała być dla Manchesteru City formalnością. Obywatele przegrali jednak 0:2 i odpadli w kiepskim stylu z rozgrywek. Na nic zdały się zmiany przeprowadzone przez Pepa Guardiolę. The Citizens nie oddali nawet jednego celnego strzału na bramkę Świętych.

Zaniepokojenie formą zespołu wyraził w ostatnim wywiadzie Ilkay Gundogan. Pomocnik Manchesteru City zdradził, że czuje, że drużynie obecnie czegoś brakuje.

🗣 Ilkay Gundogan on recent games: pic.twitter.com/PBsdfKWvtd — ManCityzens (@ManCityzenscom) January 12, 2023

– W ostatnich dwóch tygodniach, czuję, jakby nam czegoś brakowało. Z jakością, jaką mamy, musimy zawsze wygrywać. W tej chwili wygląda to tak, jakby brakowało nam jakiegoś ważnego elementu. Pasja i głód zwycięstw może nie są na takim poziomie jak jeszcze kilka lat temu, więc mam nadzieję, że ta porażka nas obudzi. Oby to był na nią właściwy moment. Może to jedno, co możemy pozytywnego wyciągnąć z tego meczu. Musimy znów zacząć ciężko pracować i być pokornymi. Zwycięstwa nie przyjdą przecież z automatu – stwierdził Gundogan w rozmowie z mediami.

Manchester City czeka w sobotę poważny sprawdzian. Obywatele zmierzą się w derbach z Manchesterem United.

U nas również: Real Madryt szykuje hitowy transfer na prawą obronę?