IMAGO / James Manning Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Chelsea rozpoczyna nową erę, której przewodził będzie Mauricio Pochettino

Drużynę The Blues opuściło już kilku zawodników, a lista może być jeszcze dłuższa

51-latek wypowiedział się m.in. o sytuacji Romelu Lukaku i Masona Mounta

“Musimy iść naprzód. Przeszłość to przeszłość”

Chelsea zatrudniła Mauricio Pochettino na stanowisku trenera i to on będzie odpowiedzialny za przebudowę londyńskiego zespołu. 51-letni Argentyńczyk w piątek po południu spotkał się z dziennikarzami i zabrał głos na temat między innymi Romelu Lukaku, którego przyszłość jest niepewna i Masona Mounta, który przeszedł do Manchesteru United. Belgijski napastnik liczy na ponowną przeprowadzkę do Interu Mediolan, ale jego karta zawodnicza wciąż należy do The Blues.

– Jestem naprawdę szczęśliwy, że zostałem trenerem Chelsea. Pracujemy naprawdę ciężko. Ufam temu klubowi. Ufam sternikom i właścicielom, że zapewnią mi narzędzia, dzięki którym nasz zespół będzie konkurencyjny. Mamy jakość, ale zamierzamy dodać jeszcze więcej jakości – mówi Mauricio Pochettino.

– Nie wiem, co się stało z Masonem Mountem, ale musimy iść naprzód. Przeszłość to przeszłość. Romelu Lukaku? Musi wrócić 12 lub 13 lipca, aby być częścią składu i rozpocząć presezon. Wszyscy zawodnicy, którzy przyjeżdżają, pierwszą rzeczą, jaką robią, jest przyjście do mojego biura i przywitanie się. Tego właśnie oczekuję również od niego, jeśli nadal jest piłkarzem Chelsea – dodał Argentyńczyk.

– Jestem tutaj, aby wygrywać. Jeśli nie wygrywasz w klubie takim, jak Chelsea, to będziesz miał kłopoty – zakończył były opiekun Paris Saint-Germain, Tottenhamu Hotspur czy Espanyolu Barcelona.