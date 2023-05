Obrońca po dwunastu latach opuści Manchester United

Manchester United poinformował, że Phil Jones rozstanie się z angielskim klubem po zakończeniu obecnego sezonu. Środkowy obrońca spędził na Old Trafford aż dwanaście lat.

IMAGO / Craig Thomas Na zdjęciu: Phil Jones

Phil Jones po dwunastu latach odejdzie z Manchesteru United

Angielski defensor opuści zespół Czerwonych Diabłów na zasadzie wolnego transferu

Stoper w ostatnim czasie zmagał się z poważnymi urazami

Czerwone Diabły żegnają Phila Jonesa

Manchester United oficjalnie potwierdził, że Phil Jones opuści angielski klub wraz z końcem sezonu. 31-latek spędził na Old Trafford dwanaście kampanii. 27-krotny reprezentant Anglii przywdziewał koszulkę Czerwonych Diabłów od 2011 roku, kiedy to przeniósł się do czerwonej części miasta za 19,3 miliona euro z Blackburn Rovers.

– Mój czas w Manchesterze United był po prostu niesamowity. Kiedy zdecydowałem się odejść z Blackburn Rovers, to zawsze chciałem udowodnić swoją wartość. Spełniłem swoje marzenie o występowaniu w największym klubie na świecie – przyznał Phil Jones.

– Grałem dla reprezentacji Anglii w najważniejszych turniejach. Na Old Trafford wygrywałem trofea, szczególnie znaczenie ma dla mnie sięgnięcie po Premier League, pod wodzą Sir Alexa Fergusona, w jego ostatnim sezonie – dodał.

Środkowy obrońca dla Manchesteru United rozegrał 229 meczów, strzelił 6 bramek i zaliczył 10 asyst.