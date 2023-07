David Ornestein z The Athletic poinformował, że Arsenal osiągnął pełne porozumienie z Ajaxem w kwestii transferu Jurriena Timbera. Kanonierzy zapłacą za niego łącznie 45 milionów euro.

Arsenal jest już niezwykle bliski przeprowadzenia kolejnego transferu w letnim okienku. Na The Emirates trafił już Kai Havertz, a Declana Rice’a od przeprowadzki dzielą już tylko godziny. Zgodnie z doniesieniami Davida Ornesteina z The Athletic Kanonierzy finalizują kolejny ruch do klubu – zawodnikiem wicemistrzów Anglii już niedługo zostanie Jurrien Timber.

Londyńczycy osiągnęli pełne porozumienie z Ajaxem. Na konto ekipy z Amsterdamu wpłynie 40 milionów euro podstawowej kwoty i pięć milionów w formie bonusów. Reprezentant Holandii otrzymał od swojego obecnego pracodawcy zgodę na testy medyczne i finalizację warunków kontraktu.

Jurrien Timber to wszechstronny obrońca, który występuje przede wszystkim w środku defensywy, jednak może zagrać także na prawej stronie. 22-latek o miejsce w składzie będzie walczył m.in. z Jakubem Kiwiorem.