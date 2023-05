IMAGO / John Walton Na zdjęciu: Ivan Toney

Toney złamał regulamin dotyczący zakładów bukmacherskich

Napastnik został zawieszony na osiem miesięcy

27-latek do gry wróci dopiero w styczniu przyszłego roku

Toney nie będzie mógł grać dla Brentford ani reprezentacji Anglii, dopóki jego zawieszenie nie dobiegnie końca 16 stycznia 2024 roku. 27-latek nie może nawet trenować do września 2023 roku.

Oznacza to, że Toney, który strzelił 21 goli w 35 występach dla Brentford w tym sezonie, prawdopodobnie nie zmieni latem klubu. Napastnik był łączony z transferem do znacznie silniejszego zespołu, ale ta decyzja z pewnością odstraszy wszystkich potencjalnych kupców.

– Ivan Toney został zawieszony we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną ze skutkiem natychmiastowym na osiem miesięcy, do 16 stycznia 2024 r. naruszenia zasad zakładów bukmacherski FA. Napastnik Brentford FC został oskarżony o łącznie 262 naruszenia zasad FA między 25 lutego 2017 roku, a 23 stycznia 2021 r. Następnie FA wycofała 30 z tych naruszeń, a on przyznał się do pozostałych 232 – czytamy w oficjalnym oświadczeniu angielskiej federacji.

Z kolei Brentford w oficjalnym komunikacie poinformowało, że teraz czeka na pisemne uzasadnienie tej decyzji władz związku, zanim podejmie jakiekolwiek kroki związane z Toneyem.

