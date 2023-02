Ruben Selles otrzymał niezwykle poważne zadanie - Hiszpan do końca sezonu będzie odpowiadał za wyniki Souhampton. Świętych czeka walka o utrzymanie w Premier League. Przed zbliżającymi się pojedynkami w lidze nowy trener The Saint m.in. zdradził, na kim się wzoruje.

Ruben Selles poprowadzi Southampton do końca sezonu

Wcześniej Hiszpan był asystentem trenera Świętych

39-latek zaliczył już dwa spotkania za sterami The Saints

Od Beniteza do Hasenhuttla

Czy Ruben Selles zdoła wypełnić powierzone mu zadanie i poprowadzi Southampton do utrzymania w Premier League? Hiszpan, który zastąpił Nathana Jonesa, rozpoczął swoją ligową przygodę od sensacyjnego zwycięstwa z Chelsea na Stamford Bridge. Na konferencji prasowej przed sobotnim starciem z Leeds 39-latek zdradził, kogo podpatruje i na kim wzoruje się w swojej pracy:

– Dorastałem w Walencji. Rafael Benitez zawsze był punktem odniesienia. Na uniwersytecie obserwowałem go podczas treningów – zaczął Ruben Selles. – Pep Guardiola zmienił grę kilka lat temu. Diego Simeone zaprezentował inny sposób, aby to zrobić. Graham Potter pokazał, że możesz być bardzo elastyczny w tym, co robisz, z trzema, czterema lub pięcioma systemami na każdy mecz. Jürgen Klopp z gegen-pressingiem. Ralph Hasenhuttl z wysokim pressingiem i mentalnością “all-in”. Ta mieszanka jest w mojej głowie i myślę, że mam sposób, aby połączyć niektóre z tych rzeczy – stwierdził Hiszpan.

Ruben Selles zaliczył już dwa starcia w roli pierwszego trenera The Saints. Pod jego wodzą ekipa z St. Mary’s nie tylko pokonała Chelsea w Premier League, ale także wygrała listopadowy mecz z Sheffield Wednesday w 3. rundzie EFL Cup. Wtedy Selles zastępował zwolnionego Hasenhuttla.