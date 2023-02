fot. PressFocus Na zdjęciu: Folarin Balogun

Folarin Balogun trafił latem na wypożyczenie do Francji. Robi tam prawdziwą furorę, bowiem nie tylko jest najskuteczniejszy w Reims, ale również znajduje się na czele klasyfikacji strzelców całej Ligue 1. Arsenal nie podejmuje jeszcze decyzji dotyczącej jego przyszłości – informuje Fabrizio Romano.

Folarin Balogun ma na swoim koncie już 14 trafień w Ligue 1

Napastnik przebywa na wypożyczeniu w Reims

W maju Arsenal ma podjąć decyzję dotyczącą jego przyszłości

Arsenal sprzeda utalentowanego napastnika?

Latem Arsenal miał do podjęcia kluczową decyzję dla rozwoju Folarina Baloguna. Jego usługami zainteresowane były kluby z Premier League oraz Bundesligi. Kanonierzy postawili na wypożyczenie do Francji, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Młodziutki Anglik szybko udowodnił swoją wartość, idealnie wkomponowując się do ekipy Reims.

21-latek robi furorę na boiskach Ligue 1. Jego dyspozycja w ostatnich tygodniach jest kapitalna. Balogun strzelał między innymi Paris Saint-Germain, a jego dorobek jest obecnie najlepszy w całej lidze. 14 trafień pozwala mu wyprzedzać w klasyfikacji strzelców takie gwiazdy, jak Kylian Mbappe, Neymar, Leo Messi czy Alexandre Lacazette.

Balogun budzi coraz większe zainteresowanie, natomiast Arsenal nie spieszy się z podjęciem decyzji w sprawie jego przyszłości. Ma ona nadejść najwcześniej w maju. Anglik po sezonie na pewno wróci do Londynu, jednak nie wiadomo, jak długo tam pozostanie. Kanonierzy mogą zatrzymać go w zespole lub wykorzystać dogodny moment i sprzedać za duże pieniądze.

Wiele zależy od dyspozycji Gabriela Jesusa, który wciąż nie wrócił do gry po kontuzji. Podczas jego absencji świetnie radzi sobie Eddie Nketiah, z którym Balogun mógłby konkurować w przyszłym sezonie. W kuluarach wciąż mówi się o potencjalnym transferze nowego napastnika. Wówczas zawodnik Reims na pewno nie znalazłby się w kadrze na kolejny sezon.

