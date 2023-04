Pressfocus Na zdjęciu: Folarin Balogun

Folarin Balogun rozgrywa znakomity sezon na wypożyczeniu w Stade de Reims

Anglik po zakończeniu sezonu wróci do Arsenalu, gdzie może liczyć na miejsce w kadrze

Zdaniem Iana Wrighta, 21-latek ma przed sobą świetlaną karierę

Ian Wright zapowiada Balogunowi wielką karierę

Ponieważ w Arsenalu nie było dla niego miejsca Folarin Balogun został wypożyczony najpierw do Middlesbrough, a następnie Stade de Reims. To w barwach klubu z Ligue 1 napastnik rozwinął skrzydła i dał się poznać jako niezwykle utalentowany i bramkostrzelny snajper.

Wraz z końcem sezonu 21-latek wróci do Arsenalu, z którym jest związany kontraktem jeszcze do lipca 2025 roku. Media nie mają wątpliwości, że Mikel Arteta znajdzie w kadrze miejsce dla rewelacji Ligue 1. Karierę w barwach Kanonierów wróży mu również legenda klubu, Ian Wright.

🗣️| Mikel Arteta on what advice he would give Folarin Balogun about his international future:⁰

“To focus on today, and focus on what he had been doing because he has been phenomenal. Keep doing what he has been doing and don’t focus on anything else, and everything else will… pic.twitter.com/LKvtXPOrSR — Arsenal Buzz (@ArsenalBuzzCom) April 2, 2023

– Mam nadzieję, że wróci do Arsenalu i udowodni swoją wartość. Wszedł na wyższy poziom, jeśli chodzi o pewność siebie. Myślę, że będzie w stanie robić to samo, co udaje mu się w lidze francuskiej. On nauczył się wykorzystywać te szanse. Charakteryzuje go obecnie zupełnie inna psychika. Wie, że teraz go na to stać. Gwarantuję wam, że jeśli wróci do Arsenalu, prawdopodobnie powtórzy swoje osiągnięcia z Ligue 1 – stwierdziła legenda Arsenalu.

Stade de Reims chciałoby zatrzymać Baloguna na dłużej, jednak decyzja o jego przyszłości należy do Arsenalu. Kanonierzy niemal na pewno będą chcieli włączyć go do kadry na najbliższy sezon.

