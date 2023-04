Pressfocus Na zdjęciu: Julian Nagelsman

Julian Nagelsmann jest aktualnie bez pracy

Z każdym dniem wiemy jednak więcej o przyszłości Niemca

Trener podjął zdaje się ostateczną decyzję o braku podjęcia pracy w konkretnym klubie

Nagelsmann się rozmyślił. Nie poprowadzi tego klubu

Julian Nagelsmann to uznany trener na arenie międzynarodowej. Po zwolnieniu z Bayernu dość szybko podjął się rozmów z potencjalnymi nowymi pracodawcami.

Niemiecki szkoleniowiec był przymierzany głównie do pracy w Chelsea. The Blues nie chcieli jednak śpieszyć się z wyborem trenera. Na ich liście kandydatów są Luis Enrique, czy Mauricio Pochettino.

Wygląda na to, że Chelsea nie ma już co liczyć na angaż Juliana Nagelsmanna. Fabrizio Romano przekazał, że Niemiec wycofał się wyścigu o fotel trenera The Blues. Londyńczycy prawdopodobnie nie zagrają w europejskich pucharach, co mogło zrazić byłego opiekuna Bayernu.

Czytaj także: Gigant Premier League próbuje podebrać Chelsea piłkarza