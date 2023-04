Źródło: The Times

Julian Nagelsmann i Luis Enrique to dwa nazwiska najczęściej pojawiające się w kontekście przejęcia Chelsea. 35-letni Niemiec, który ostatnio odbył spotkanie ze sternikami londyńskiego klubu, stawiany jest jednak wyżej u włodarzy The Blues.

PressFocus Na zdjęciu: Julian Nagelsmann

Chelsea po rozmowach z Nagelsmannem

Jak informuje brytyjski dziennik “The Times”, Julian Nagelsmann pozostaje faworytem w wyścigu o fotel trenera Chelsea. Niemiecki szkoleniowiec miał ostatnio spotkać się z władzami klubu ze Stamford Bridge i przedstawić swoją wizję gry.

Kilka tygodni temu podobne spotkanie z włodarzami The Blues odbył Luis Enrique. W tym momencie to właśnie Niemiec i Hiszpan wyrastają na głównych kandydatów do przejęcia Chelsea od następnego sezonu.

Przypomnijmy, że do końca obecnej kampanii na stanowisku trenerskim pozostanie Frank Lampard, który po powrocie na Stamford Bridge trzy razy prowadził Niebieskich, notując w tym czasie trzy… porażki.

Julian Nagelsmann pozostaje bez pracodawcy od końcówki marca, kiedy to został zwolniony przez Bayern Monachium.