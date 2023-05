"Nie wiem, czy Erling by tu przyszedł, ale mocno naciskałem na ten transfer" - powiedział na konferencji prasowej Frank Lampard, szkoleniowiec Chelsea.

PressFocus Na zdjęciu: Erling Haaland

Frank Lampard pochwalił Erlinga Haalanda na konferencji prasowej

Szkoleniowiec Chelsea przyznał, że naciskał na jego transfer

22-latek jest obecnie jednym z najlepszych piłkarzy świata

Lampard naciskał na transfer Haalanda

Przed transferem Erlinga Haalanda do Manchesteru City o jego usługi walczyło wiele zespołów. Ówczesnego piłkarza Borussi Dortmund chciała pozyskać także Chelsea. O tym, że na taki ruch naciskał sam Frank Lampard, szkoleniowiec poinformował na ostatniej konferencji prasowej. Przed tym sezonem, ekipa z Manchesteru zapłaciła za Norwega 60 milionów euro. Ta inwestycja zdecydowanie się opłaciła.

– Nie wiem, czy Erling by tu przyszedł, ale mocno naciskałem na ten transfer. Konkurencja była duża, ponieważ to wybitny zawodnik. Klauzula wykupu była rozsądna, ale nie wiem, jak blisko było. Ja naciskałem, aby sprowadzić tu Haalanda – powiedział Frank Lampard na konferencji prasowej.

– Erling jest wyjątkowym piłkarzem, bardzo szanuję jego dokonania. Jak go zatrzymać? Każdy będzie musiał dać z siebie wszystko, trzeba próbować reagować na to, co zrobi – dodał szkoleniowiec Chelsea.

