Przyszłość Masona Mounta w Chelsea pozostaje niejasna. W teorii priorytetem klubu jest przedłużenie z nim umowy, ale liczne transfery zmieniły jednak hierarchię w zespole. Sam piłkarz również nie jest pewien, czy powinien składać podpis pod nowym kontraktem.

Chelsea już kilka tygodni temu rozpoczęła negocjacje z Masonem Mountem

Anglik nie ma już w drużynie statusu nietykalnego, jakim cieszył się przed startem sezonu

Piłkarz ma na stole ofertę nowej umowy, ale zwleka z jej podpisaniem

Mount nie podjął decyzji w sprawie swojej przyszłości, Liverpool czeka

Kontrakt Masona Mounta z Chelsea obowiązuje zaledwie do końca sezonu 2023/2024. Nic zatem dziwnego, że The Blues już kilka tygodni temu rozpoczęli negocjacje ze swoim wychowankiem w sprawie nowej umowy. Problem stanowi jednak to, że hierarchia w drużynie została drastycznie zmieniona po tym, jak klub przejął Todd Boehly. Przed startem sezonu Mount uznawany był za jednego z liderów projektu, a przedłużenie z nim współpracy stanowiło priorytet dla londyńczyków. Od tej chwili nowy właściciel wydał jednak niemal 700 milionów euro, nie szczędząc pieniędzy również na pomocników. Enzo Fernandez został przecież najdroższym nabytkiem w historii Premier League. Sam Mount również zdecydowanie obniżył loty. Anglik oczekiwał od Chelsea wyraźnej podwyżki, a w klubie zastanawiają się, czy gracz rzeczywiście na nią zasłużył.

Obie strony są mocno niepewne. Angielskie media donoszą, że londyńczykom nadal zależy na podpisaniu nowej umowy. Ta jest już na stole, ale wątpliwości ma piłkarz. Jak informuje The Telegraph, 24-latek odrzucił możliwość podjęcia decyzji przed końcem sezonu. Dopiero późną wiosną, gdy wiadomo będzie, czy klub będzie występował w Lidze Mistrzów, zamierza zaplanować swoją przyszłość. Sytuacji uważnie przygląda się Liverpool, który widzi w wychowanku The Blues idealne wzmocnienie drugiej linii.

Mount rozegrał w tym sezonie 29 spotkań dla Chelsea. Zanotował w nich trzy bramki i sześć asyst.

