Chelsea zatrzyma gwiazdora. Nowy kontrakt i podwyżka

Moises Caicedo od dawna jest kluczową postacią Chelsea. Z tego powodu włodarze londyńskiego klubu zaproponują mu przedłużenie umowy. Piłkarz ma być pozytywnie nastawiony do pozostania na Stamford Bridge - podaje brytyjski serwis GiveMeSport.

Media: Moises Caicedo przedłuży umowę z Chelsea

Moises Caicedo w momencie dołączenia do Chelsea z miejsca stał się jedną z kluczowych postaci drużyny The Blues. 23-letni Ekwadorczyk jest prawdziwym liderem środka pola – od kilkunastu miesięcy imponuje wysoką formą zarówno w Premier League, jak i europejskich pucharach. Jego niezwykła wydolność, agresja w odbiorze oraz umiejętność kontrolowania tempa gry sprawiły, że stał się nieodzownym elementem zespołu Niebieskich. Doskonała dyspozycja Caicedo nie przeszła bez echa – ostatnio łączono go m.in. z Realem Madryt.

Wszystko jednak wskazuje na to, iż hiszpański gigant będzie musiał obejść się smakiem. Jak informuje portal „GiveMeSport”, Chelsea rozpoczęła już rozmowy z pomocnikiem w sprawie przedłużenia kontraktu. Klub ze stolicy Anglii zamierza zrobić wszystko, by zatrzymać swoją gwiazdę na dłużej. Według doniesień, negocjacje przebiegają w bardzo pozytywnej atmosferze i są na dobrej drodze do finalizacji. Londyńscy działacze chcą w ten sposób nie tylko docenić formę zawodnika, ale także lepiej zabezpieczyć jego przyszłość.

Obecna umowa Moisesa Caicedo obowiązuje do 30 czerwca 2031 roku, natomiast nowy kontrakt miałby być jeszcze dłuższy, a ponadto zawierać znaczną podwyżkę zarobków oraz dodatkowe premie. Sam piłkarz jest szczęśliwy w Londynie i nie ukrywa, że chciałby kontynuować swoją karierę w barwach Chelsea. Przypomnijmy, że Caicedo trafił na Stamford Bridge w 2023 roku z Brighton & Hove Albion za astronomiczne 116 milionów euro, co do dziś czyni go jednym z najdroższych zawodników w historii Premier League.