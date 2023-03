Manchester United to ostatnio klub, który łączony jest przez media z różnymi miliarderami. Tymczasem na temat możliwego przejęcia klubu z Old Trafford głos zabrał Jim Ratcliffe.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Jim Ratcliffe

Manchester United według różnych wieści może mieć niebawem nowego właściciela

Jim Ratcliffe poruszył kwestię potencjalnego przejęcia klubu z Old Trafford

Znany biznesmen pozwolił sobie na nieszablonowe porównanie

Ratcliffe o ewentualnym zakupie Man Utd

Manchester United pod wodza Erika ten Hag odzyskuje powoli dawny blask. Zawodnicy Czerwonych Diabłów znów liczą się w grze o najwyższe cele. W tej kampanii ekipa z Old Trafford rywalizuje w Premier League o miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Ponadto walczy o końcowy triumf w Lidze Europy.

Tymczasem w rozmowie cytowanej przez Manchester Evening News na temat możliwego przejęcia Man Utd głos zabrał Jim Ratcliffe.

– Jak ustalić cenę obrazu? Jak ustalić cenę domu? Nie ma to nic wspólnego z tym, ile kosztowała budowa lub ile kosztowała farba. To, czego nie chcesz robić, to przepłacać, ponieważ później będziesz tego żałować – mówił biznesmen.

– Naszym interesem w tym klubie jest wyłącznie wygrywanie – zaznaczył Ratcliffe.

