Michael Owen o wysokim triumfie Man City nad Realem. “To zapierało dech w piersiach”

fot. PressFocus Na zdjęciu: Michael Owen

Znamy już finalistów Ligi Mistrzów

Manchester City nie dał szans Realowi Madryt (4:0), co ocenił Michael Owen

Były reprezentant Anglii w kilku słowach ocenił środowe starcie na Etihad Stadium

“Manchester City był bezwzględny”

Michał Owen w rozmowie z BT Sport podsumował drugie półfinałowe spotkanie Ligi Mistrzów, w którym Manchester City przekonująco pokonał Real Madryt (4:0). Anglik był pod wrażeniem postawy The Citizens.

– Próbuję zrozumieć taki dominujący styl gry. Manchester City był bezwzględny, ale trzeba wziąć pod uwagę poziom przeciwnika i etap turnieju. To było niesamowite zobaczyć to. To zapierało dech w piersiach! – mówił Michael Owen w rozmowie z BT Sport.

Obywatele wywalczyli awans do finału Champions League, w którym zmierzą się 10 czerwca z Interem Mediolan. Starcie odbędzie się w Stambule. Podopieczni Simone Inzaghiego w dwumeczu okazali się lepsi od AC Milan, wygrywając oba derbowe spotkania w 1/2 finału Ligi Mistrzów (2:0 i 1:0).

