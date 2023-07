Manchester United jest w trakcie przygotowań do nowego sezonu. Tymczasem ostatnio na temat wyboru kapitana drużyny jednoznaczne stanowisko wyraził menedżer Czerwonych Diabłów.

Źródło: The Athletic

fot. Imago / Action Foto Sport Na zdjęciu: Erik ten Hag

Manchester United może wkrótce mieć nowego kapitana

Erik ten Hag wprost zakomunikował, żesam podejmie decyzje w sprawie

Casemiro może zostać następcą Harry’ego Maguire’a

Głosowania w Man Utd nie będzie

Manchester United jest postrzegany za jednego z kandydatów do gry o najwyższe cele w Premier League w nowym sezonie. Niemniej przed ekipą z Old Trafford jest jeszcze wiele ważnych decyzji do podjęcia. Na temat wyboru kapitana głos zabrał opiekun Czerwonych Diabłów.

– Nie, piłkarze nie będą głosować na nowego kapitana. To będzie mój wybór – mówił Erik ten Hag cytowany przez The Athletic.

W poprzednim sezonie przez większość czasu opaskę na ramieniu nosił Harry Maguire. Nie milkną jednak spekulacje, sugerujące, że Anglik może zmienić klub. Wygląda na to, że najbardziej prawdopodobnym nowym kapitanem Man Utd może być Casemiro.

Ekipa z Old Trafford jest prowadzona przez holenderskiego trenera od 2022 roku. Ten Hag wcześniej pracował w Ajaxie. Tymczasem nowy sezon Manchester United zacznie 14 sierpnia, mierząc się na swoim stadionie z Wolverhampton.

