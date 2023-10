Joel Matip to jedna z kluczowych postaci Liverpoolu. Kameruńczyk ostatnio zabrał głos na temat zmiany stylu gry The Reds.

Liverpool pod wodzą Juergena Kloppa poniżej pewnego poziomu nie schodzi

Joel Matip wypowiedział się na temat zmiany stylu gry The Reds

Kameruńczyk przekonywał, ze ekipa z Anfield Road gra dzisiaj inaczej niż kilka lat temu

Obrońca Liverpoolu o postawie drużyny

Joel Matip to zawodnik, który dołączył do Liverpoolu w 2016 roku. W trwającej kampanii rozegrał w ekipie z Anfield Road siedem meczów. Aktualny kontrakt Kameruńczyka obowiązuje do końca czerwca 2024 roku. Ostatnio piłkarz opowiedział o zmianie stylu gry w porównaniu do tego, co miało miejsce wcześniej.

– To mój ósmy sezon w Liverpoolu i zawsze starałem się wnosić coś do zespołu. Jeśli mnie potrzebujesz, chcę być i dać z siebie wszystko. Szef zawsze próbował dostosować nasz styl gry, a teraz Liverpool gra inny rodzaj futbolu niż sześć czy siedem lat temu – mówił Matip cytowany przez oficjalną stronę Liverpoolu.

– Wciąż się dostosowujemy, ale myślę, że jak na razie wszystko wygląda dobrze. Musimy grać w czterech turniejach. W każdym z nich chcemy odnieść jak największy sukces – dodał 32-latek.

Matip gra w klubie Merseyside od lata 2016 roku. Liverpool obecnie plasuje się na czwartym miejscu w tabeli, legitymując się bilansem 17 punktów. Do lidera Tottenhamu Hotspur traci trzy oczka.

